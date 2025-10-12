Encontraron al nene de 5 años tras el doble femicidio en Córdoba

El aberrante hecho ocurrió el sábado y mantenía en vilo al país por la ubicación del pequeño, hijo y nieto de las víctimas.

El sábado se encontraron los cuerpos de Luna Micaela Giardina (26) y Zoraida Mariel Zamudio (54) en su casa del barrio Villa Rivera Indarte de la provincia de Córdoba. Ante este terrible panorama, también crecía la desesperación para encontrar al pequeño de 5 años, hijo de Luna. Afortunadamente, este domingo lo encontraron: estaba con su padre y principal sospechoso, Pablo Rodríguez Laurta, en un hotel de Gualeguaychú y en buen estado de salud.

Su padre permanece detenido, acusado de matar a ambas en Córdoba y huir con el niño hacia Uruguay. Laurta, de nacionalidad uruguaya, tenía antecedentes de violencia y pesaban sobre él denuncias previas. Giardina había escapado de Uruguay tres años atrás y contaba con un botón antipánico que no llegó a activar.