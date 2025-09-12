Los docentes universitarios realizarán la primera movilización contra el veto

Junto a un paro de 24 horas, la Asociación Gremial Docente de la UBA marchará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Los preparativos para realizar la tercera convocatoria a nivel nacional.

A menos de 24 horas de la firma del veto a la ley de financiamiento universitario, uno de los sindicatos que nuclean a los profesores de la Universidad de Buenos Aires anunció la primera movilización en contra de la medida que firmó el presidente Javier Milei. En el medio, también todos los gremios realizarán un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales en rechazo a la norma que aplicó el Poder Ejecutivo.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA que llamó a una movilización para este viernes desde las 15.30 que irá desde el Congreso de la Nación a la Plaza de Mayo, donde también participarán los trabajadores del Hospital Garrahan.

En este marco, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU histórica, FATUN y UDA, adelantaron que la tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el mismo día que se discuta en el Congreso los vetos, tanto al financiamiento universitario como a la ley de emergencia en pediatría.