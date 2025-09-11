La ANMAT prohibió la venta de productos capilares y cosméticos

Fue por no contar con inscripción sanitaria y ser considerados “ilegítimos”. Entre los productos alcanzados figuran alisadores, shampoo, acondicionadores, mascarillas, sérums y protectores

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución, publicidad y venta en plataformas digitales de diversos productos capilares y cosméticos de las marcas UP! My Hair y Vieless, por no contar con inscripción sanitaria y ser considerados “ilegítimos”.



La medida quedó plasmada en las disposiciones 6675/2025 y 6676/2025, publicadas en el Boletín Oficial. Según informó la autoridad sanitaria, el procedimiento comenzó a partir de denuncias ingresadas en el sistema de Cosmetovigilancia, herramienta que permite a los consumidores y profesionales alertar sobre irregularidades en productos cosméticos.

A partir de estas presentaciones, se realizaron controles de mercado que detectaron la comercialización de artículos sin registro en la base oficial de cosméticos inscriptos, un requisito indispensable para su circulación legal.

Entre los productos alcanzados figuran alisadores, shampoo, acondicionadores, mascarillas, sérums y protectores, entre otros. La ANMAT advirtió que los alisados sin autorización podrían contener formol, componente prohibido en este tipo de fórmulas por el riesgo que implica la exposición a vapores tóxicos, que pueden provocar irritaciones, problemas respiratorios y, en casos de exposición crónica, aumentar la probabilidad de desarrollar carcinomas.

El uso reiterado de estos tratamientos puede ocasionar daños severos en el cuero cabelludo, caída del cabello y reacciones alérgicas graves en la piel.

El organismo remarcó que, al tratarse de productos no registrados y de origen desconocido, no se puede garantizar su eficacia, seguridad ni cumplimiento de las normas vigentes. La medida rige en todo el territorio nacional hasta tanto los fabricantes regularicen su situación.