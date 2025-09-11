El nuevo director de Seguridad Vial dejó el Gobierno el mismo día en que fue designado

Nicolás Dapena Fernández había sido nombrado titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A menos de 24 horas, renunció por “problemas de incompatibilidad”.

En medio de un clima de tensión en el área de Seguridad Vial, luego de que el Congreso de la Nación rechazara los decretos delegados en los que se ordenaba la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno oficializó la designación de un nuevo director para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, horas después de su nombramiento, el funcionario presentó su renuncia.

Se trata del abogado Nicolás Dapena Fernández, que fue seleccionado para ocupar el lugar que dejó libre Pedro Scarpinelli, quien había sido nombrado como director de la ANSV el 11 de junio de 2024.

El funcionario hizo pública su renuncia en a través de un mensaje en inglés en la red social LinkedIn, donde explicó los motivos de su decisión. “Debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”, escribió Dapena Fernández.

Su mensaje se publicó tan solo horas después de que su nombramiento haya sido oficializado este miércoles 10 de septiembre con la publicación del Decreto 641/2025 en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, indicaba que el cargo sería efectivo a partir del 3 de septiembre, aunque la comunicación oficial llegó días después.

La designación se produjo en medio del intento del Ejecutivo nacional por cerrar la ANSV, que quedó suspendido tras un recurso de amparo presentado y aceptado por la Justicia.

Luego de la sesión del 21 de agosto en el Congreso, las medidas impulsadas por el Gobierno para eliminar y reorganizar varios organismos viales quedaron sin efecto.