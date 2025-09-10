Efectuaron tareas de hormigonado en Tedín e Ituzaingó

La Municipalidad dio una solución efectiva a los vecinos de la zona que habían advertido sobre la dificultad en la circulación vehicular debido al deterioro de la calzada. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días.

La Municipalidad concretó el trabajo de recuperación de la calzada en la intersección de las calles Virgilio Tedín e Ituzaingó donde los vecinos habían advertido sobre el deterioro de la misma.

Las placas se encontraban dañadas por lo que la circulación vehicular no podía realizarse de manera normal y generaba inseguridad vial en la zona.

Ante esta situación, se procedió a demoler las placas afectadas, remover los escombros y preparar el paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelado.

Por último, se colocó el nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.

Es importante destacar que, el tránsito no se encuentra cortado, pero sí restringido en ese sector por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones para prevenir hundimientos o deformaciones en la nueva calzada.