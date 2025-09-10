El Gobierno oficializó modificaciones en la conducción del INTI y del INPI

El Ejecutivo formalizó la designación de Miguel Ángel Romero como nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en reemplazo de Daniel Afione, y de Carlos María Gallo al frente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

En el contexto de la restitución de las normas que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Mileiy rechazados por el Congreso, el Gobierno formalizó la designación de Miguel Ángel Romero como nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en reemplazo de Daniel Afione, quien presentó su renuncia. Además, designó a Carlos María Gallo como titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La medida se implementó a través del Decreto 642/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto establece un inicio retroactivo de ambas gestiones: la de Romero, a partir del 1° de septiembre; y, la de Gallo, desde el 3. Además, da cuenta de la aceptación de la renuncia de Afione al frente del Consejo Directivo del INTI.

A comienzos de septiembre, el Gobierno restituyó la normativa que había sido derogada por los decretos decretos mediante los cuales el Gobierno estableció modificaciones en la conformación de organismos como Vialidad Nacional, INTI e INTA y otros institutos que habían sido calificados por el Poder Ejecutivo como "ineficientes".