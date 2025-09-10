Javier Milei vuelve a reunir hoy a su Gabinete y prepara la difícil negociación con los gobernadores

El Presidente mantendrá un encuentro con los ministros luego del debut de la mesa política. Las estrategias para conversar con las provincias, que se muestran reacias.

En medio de la crisis que se desató en el oficialismo por la derrota en las últimas elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei volverá a encabezar este miércoles una reunión de Gabinete y prepara la estrategia para reactivar las negociaciones con los gobernadores, que, a priori, están reacios a conversar.

Esta será la tercera vez en las últimas 72 horas que el mandatario nacional mantiene un encuentro a puertas cerradas en la Casa Rosada con todos sus ministros y principales funcionarios para analizar el rumbo de la gestión.

La convocatoria está planteada para las 9:30 en el Salón Eva Perón, y asistirían, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; su vocero, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

A varios de ellos, el líder libertario también vio al inaugurar la mesa política nacional, con la que buscará mejorar la coordinación en las decisiones partidarias para evitar que en los comicios de octubre se repita el resultado del último fin de semana.