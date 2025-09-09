El Gobierno anunció una mesa política nacional y la convocatoria al diálogo a los gobernadores

El presidente Javier Milei ordenó crear una instancia de discusión interna en el Ejecutivo. En la misma estarán su hermana, Karina, y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros, en lo que representa un respaldo del jefe de Estado hacia ambos.

“No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, dijo una alta fuente de Casa Rosada. Al tiempo que aclara: “todavía no tuvimos tiempo de analizar para determinar los errores”. Además, respecto a eventuales cambios de nombres entre los ministros, es sabido que la última palabra la tiene el presidente Javier Milei. Por lo pronto, en diciembre tanto Patricia Bullrich como Luis Petri dejarán sus carteras para asumir cargos legislativos.



Finalizada la segunda reunión de Gabinete de la jonada se conocieron las primeras decisiones post elecciones. Se decidió conformar “una mesa política nacional”. Según informó el vocero presidencial la misma será presidida por el Presidente y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni.

Un dato que muestra una apertura hacia el diálogo fue el anuncio de que “el Jefe de Gabinete de Ministros convocara a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, la pregunta es: ¿incluirán a Axel Kicillof y aceptará la convocatoria?

La actual mesa provincial será ampliada. Actualmente era conformada por Karina, Lule Menem, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo. Se infiere que se sumarían participantes de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que lidera Santiago Caputo.