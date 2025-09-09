El Gobierno ruso citó al embajador argentino tras las acusaciones de espionaje sobre Karina Milei

Moscú exigió explicaciones tras la denuncia de Patricia Bullrich sobre supuestas maniobras rusas vinculadas a los audios filtrados de la secretaria general de Presidencia.

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara la presunta implicación de ciudadanos rusos en la filtración de audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La convocatoria busca obtener aclaraciones oficiales sobre las acusaciones.

Bullrich señaló públicamente la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” y vinculó estas maniobras con los audios de Milei. Según la ministra, ciudadanos rusos podrían haber estado involucrados en actividades que afectaron la confidencialidad de las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.

La controversia se profundizó con otra serie de escuchas, en la que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, mencionó un presunto esquema de recaudación de sobornos que señalaba a la hermana del presidente.

El seguimiento del caso incluye investigaciones sobre las fuentes de las grabaciones y la implicancia de funcionarios o terceros en la supuesta manipulación de información confidencial.