Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

Luego de un escenario de incertidumbre por su esperado mensaje, el Presidente admitió el amplio triunfo de Fuerza Patria en las legislativas bonaerenses al tiempo que ratificó el rumbo económico de su gobierno.

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en las que Fuerza Patria se impuso de forma contundente sobre La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei reconoció "sin ninguna duda" la derrota y sostuvo que "hay que aceptar los resultados".

"Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", expresó acompañado por buena parte de su Gabinete, al tiempo que indicó que el peronismo tuvo "un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva".

En ese sentido, apuntó que esperaban este resultado, el cual "iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos". "Ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible", comentó antes de agregar que sobre este piso "empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre".

"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos lo que va a conllevar a una profunda autocrítica donde vamos a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado", continuó.

Pese a los resultados adversos, Milei ratificó que "el rumbo por el cual fuimos elegidos no se va a modificar sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación", detalló.