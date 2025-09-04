La producción de autos cayó 13,8% interanual

No obstante, en el acumulado de los primeros ocho meses, el sector continúa transitando por terreno positivo, ya que alcanzó una producción de 332.135 unidades

En agosto de 2025, las terminales automotrices argentinas fabricaron 44.545 vehículos en 20 días hábiles, lo que representó una suba del 20% frente a julio, pero a la vez una baja del 13,8% en la comparación interanual.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la producción llegó a 332.135 unidades, lo que significó un crecimiento del 6,2% frente al mismo período de 2024.

El desempeño exportador mostró una doble lectura: en agosto se despacharon 25.503 vehículos, lo que marcó un alza del 39,9% contra julio, aunque al mismo tiempo una caída del 22,1% interanual. Entre enero y agosto, los envíos sumaron 173.382 unidades, un 7,7% menos que en 2024.

“Superada la estacionalidad de julio, la industria volvió a recuperar ritmo, con incrementos en producción, exportaciones y ventas mayoristas”, señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA. No obstante, advirtió que el frente externo sigue siendo el más débil y que para revertirlo se trabaja en conjunto con el Estado, con el objetivo de reducir la carga impositiva y ampliar el acceso a mercados internacionales.

En materia de ventas mayoristas, en agosto las terminales colocaron 51.766 unidades en concesionarios, lo que significó un avance del 3,1% sobre julio y un salto del 33,8% frente a agosto del año pasado.

De esta manera, el acumulado enero-agosto alcanzó 400.953 vehículos, con un incremento del 71,6% respecto de las 233.711 unidades que se habían comercializado en el mismo lapso de 2024.