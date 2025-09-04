La producción de autos cayó 13,8% interanual
En agosto de 2025, las terminales automotrices argentinas fabricaron 44.545 vehículos en 20 días hábiles, lo que representó una suba del 20% frente a julio, pero a la vez una baja del 13,8% en la comparación interanual.
En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la producción llegó a 332.135 unidades, lo que significó un crecimiento del 6,2% frente al mismo período de 2024.
El desempeño exportador mostró una doble lectura: en agosto se despacharon 25.503 vehículos, lo que marcó un alza del 39,9% contra julio, aunque al mismo tiempo una caída del 22,1% interanual. Entre enero y agosto, los envíos sumaron 173.382 unidades, un 7,7% menos que en 2024.
“Superada la estacionalidad de julio, la industria volvió a recuperar ritmo, con incrementos en producción, exportaciones y ventas mayoristas”, señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA. No obstante, advirtió que el frente externo sigue siendo el más débil y que para revertirlo se trabaja en conjunto con el Estado, con el objetivo de reducir la carga impositiva y ampliar el acceso a mercados internacionales.
En materia de ventas mayoristas, en agosto las terminales colocaron 51.766 unidades en concesionarios, lo que significó un avance del 3,1% sobre julio y un salto del 33,8% frente a agosto del año pasado.
De esta manera, el acumulado enero-agosto alcanzó 400.953 vehículos, con un incremento del 71,6% respecto de las 233.711 unidades que se habían comercializado en el mismo lapso de 2024.