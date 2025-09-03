ANMAT hará un monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

A través de una disposición en el Boletín Oficial, el organismo incorporó una serie de sustancias al Sistema Nacional de Trazabilidad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la ampliación y actualización del listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias incluidas en el Sistema Nacional de Trazabilidad, según la Disposición 6223/2025, con el objetivo de reforzar la calidad y seguridad de los medicamentos.

La medida permitirá a la ANMAT implementar monitoreo en tiempo real, lo que facilitará la detección temprana de irregularidades, robos o desvíos y la intervención rápida ante situaciones de riesgo. Además, se está desarrollando un nuevo sistema con mayor velocidad y una base de datos más amplia, ya que ni la tecnología ni el sistema de trazabilidad habían recibido actualizaciones desde 2016, según informaron.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa, la trazabilidad de sustancias como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba únicamente a nivel jurisdiccional, mediante un sistema de vales en papel que las provincias debían presentar al Gobierno Nacional si la ANMAT lo solicitaba. En 2016, la Disposición 10564/2016 había excluido el fentanilo en parches y el remifentanilo del anexo del sistema nacional, por lo que el control recaía en las provincias.

La nueva disposición establece criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en el sistema nacional. Los medicamentos ya registrados que contengan alguno de los IFA incorporados tendrán 45 días hábiles para cumplir con los nuevos requisitos.

Según precisaron desde ANMAT, la trazabilidad de medicamentos constituye una política pública estratégica para prevenir fraudes, robos y falsificaciones. El listado de sustancias sujetas a trazabilidad no se modificaba desde 2016, cuando incluso se habían excluido los parches de fentanilo.