Javier Milei defendió a Karina de las denuncias de corrupción

En su discurso por el cierre de campaña de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Presidente desestimó las denuncias de corrupción contra el Gobierno, en las que está involucrada su hermana, y acusó al kirchnerismo de impulsar operaciones para deslegitimarlos.

El presidente Javier Milei cerró la campaña electoral rumbo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires con un acto en el partido de Moreno, donde no presentó propuestas ni políticas para mejorar la vida de los bonaerenses. En cambio, dedicó su discurso a responsabilizar al kirchnerismo de impulsar operaciones para acusar a su gobierno de corrupción y de recurrir a la violencia como herramienta política. También lanzpo duros ataques contra el gobernador Axel Kicillof.

El mitin estuvo atravesado además por las denuncias de pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el intento de censura judicial que buscó frenar la difusión de sus audios.

El mandatario subió al escenario montado en el club Villa Ángela, en la localidad de Trujui, con el ya clásico tema Panic Show de La Renga y su arenga a la militancia, que lo recibió cantando “la casta tiene miedo” y “saquen al pingüino del cajón”. Luego le agradeció a su hermana por acompañarlo “más allá de las operetas y las injurias”.

Milei utilizó el caso del diputado Gerardo Milman, investigado por su presunto vínculo con el atentado contra Cristina Kirchner, para acusar al kirchnerismo de armar campañas mediáticas. “A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Son chanchos sucios en el estiércol que sacan ventaja porque son de ahí. Pero no lo van a lograr porque todos están despertando y tienen conciencia de las operetas inmundas que nos están haciendo”.

En un tono de victimización, sostuvo que en Lomas de Zamora le tiraron "un adoquín que podría haber matado a cualquiera”. “Para ellos esto se trata de poder, si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. Este kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”.