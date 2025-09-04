El Gobierno definió cuánto dinero aportará a la campaña para las Elecciones Legislativas

El Boletín Oficial publicó la resolución que fija recursos para partidos políticos, destinados a cubrir gastos de campaña. Los fondos están destinados a las categorías diputados y senadores nacionales.

El Gobierno argentino ha fijado los montos que serán destinados como aportes de campaña para las próximas Elecciones Legislativas del 26 de octubre de 2025, estableciendo cifras que superan los 13.000 millones de pesos para la financiación de los partidos políticos que participen en la contienda. Esta decisión, formalizada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, responde a lo dispuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en la Ley de Ministerios, así como a los decretos y decisiones administrativas vigentes.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el monto global asignado para la categoría de Diputados Nacionales asciende a $8.815.610.700,67, mientras que para la categoría de Senadores Nacionales se ha determinado una suma de $4.407.805.350,33. Estos fondos serán distribuidos entre las agrupaciones políticas que participen en cada una de las categorías, de acuerdo a los criterios establecidos por la normativa electoral.

La medida se fundamenta en el marco legal que regula el financiamiento de los partidos políticos, en particular la Ley N° 26.215 y sus modificatorias, que otorga al Estado la responsabilidad de contribuir al funcionamiento normal de las fuerzas políticas reconocidas. El artículo 5° de dicha ley prevé que los aportes estatales pueden ser utilizados para la realización de campañas electorales, tanto primarias como generales.

La resolución también detalla que la Dirección Nacional Electoral tendrá la facultad de organizar la distribución de los aportes entre los partidos y alianzas que compitan en las elecciones, así como de aplicar las sanciones que determine la Justicia Nacional Electoral en caso de incumplimientos, en concordancia con el artículo 2° del Decreto N° 936/10 y sus modificatorios.

Además, en el artículo 3 de la resolución se remarca que “la Dirección Nacional Electoral informará a la Dirección General de Administración de Interior el monto de los aportes y la nómina de Partidos Políticos y Alianzas a favor de las cuales deberán efectuarse las liquidaciones”.

El financiamiento de esta medida será cubierto con los créditos presupuestarios asignados a la Jurisdicción 25 - Subjurisdicción 06 - Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025, según certificó la Dirección de Programación y Control Presupuestario de Interior. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior también intervino en el proceso, garantizando el cumplimiento de las competencias legales.