El Móvil de Castración atenderá en Los Sauces, Primavera y Santa Victoria
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 8 al viernes 12 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en villa Los Sauces, Primavera y barrio Santa Victoria.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 8
Villa Los Sauces
Horario de 8.30 a 13
Calle: José Manuel Vaca 1.222
(Entre Monge Ortega y Getulio Vargas)
Turno: 387-4413544
Martes 9
Villa Primavera
Horario de 8.30 a 13
Calle Monge Ortega esquina Delfín Huergo
Turnos: 387-4583596
Miércoles 10
Villa Primavera
Horario de 8.30 a 13
Avenida: Coronel Vidt 2.100 esquina Juan Ramón Boedo
Turno: 387-5175630
Jueves 11 y viernes 12
Barrio Santa Victoria
Horario de 8.30 a 13
Av. Usandivaras 989 esquina Tomas Arias
Turnos: 387-5318452
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador