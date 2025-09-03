El Móvil de Castración atenderá en Los Sauces, Primavera y Santa Victoria

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 8 al viernes 12 de septiembre en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en villa Los Sauces, Primavera y barrio Santa Victoria.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 8

Villa Los Sauces

Horario de 8.30 a 13

Calle: José Manuel Vaca 1.222

(Entre Monge Ortega y Getulio Vargas)

Turno: 387-4413544

Martes 9

Villa Primavera

Horario de 8.30 a 13

Calle Monge Ortega esquina Delfín Huergo

Turnos: 387-4583596

Miércoles 10

Villa Primavera

Horario de 8.30 a 13

Avenida: Coronel Vidt 2.100 esquina Juan Ramón Boedo

Turno: 387-5175630

Jueves 11 y viernes 12

Barrio Santa Victoria

Horario de 8.30 a 13

Av. Usandivaras 989 esquina Tomas Arias

Turnos: 387-5318452

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador