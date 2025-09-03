Biciperegrinos cordobeses recorrerán 900 km para llegar al Milagro en Salta

El cardenal Ángel Rossi bendijo a los biciperegrinos cordobeses a pocas horas de su partida hacia Salta Capital para el Milagro.

El cardenal Ángel Rossi bendijo a los biciperegrinos cordobeses a pocas horas de su partida hacia Salta Capital para el Milagro. Son tres los peregrinos que mañana iniciarán un recorrido de casi 900 kilómetros en 11 bicicletas.

Entre los ciclistas, habrá tres personas con discapacidad: dos ciegos y un parapléjico, quienes junto a sus guías formarán parte del grupo de ciclismo adaptado “Rueda Conmigo”. Desde el grupo invitan a otros ciclistas a sumarse como guías y acompañar esta experiencia.

Se espera que los biciperegrinos lleguen a las puertas de la Catedral el próximo 14 de septiembre al mediodía, para agradecer todo lo recibido y transmitir un mensaje de resiliencia y fe.