Javier Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

El Presidente descargó su furia contra el periodismo a través de un tuit en el que habló de una "red de espionaje ilegal" que opera contra el Gobierno.

El presidente Javier Milei salió este martes a cuestionar al periodismo por la divulgación de audios de su hermana Karina, mientras el Gobierno afronta un momento convulsionado en su gestión debido al sacudón político ocasionado por el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) el mandatario atribuyó la controversia a una "red de espionaje ilegal" que opera contra su gestión, al mismo tiempo que expresó que hay "espías que se disfrazan de periodistas".

Pasado el mediodía, Milei se subió al mensaje que posteó minutos antes el presidente de la Cámara de Diputados, donde aseguró que "ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

En su mensaje, Javier Milei volvió a cargar las tintas en la teoría de una "red de espionale ilegal" que atenta contra el Gobierno y que, presuntamente, fogoneó la filtración de audios en el caso de la corrupción en ANDIS. Al mismo tiempo, el Presidente cree que los periodistas forman parte de ese entramado y que ejecuta acciones en detrimento de la gestión libertaria, en un contexto electoral, con alto impacto político.

"A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real", disparó Milei en su mensaje, reposteando la publicación de Menem.

Como ya es habitual, Milei cargó contra los periodistas: "No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", concluyó el mensaje del Presidente, cerrando la defensa de su hermana Karina y el "Triángulo de hierro" de Casa Rosada.