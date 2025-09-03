El fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei

La expresidenta cuestionó las decisiones económicas del Gobierno y cargó contra el Presidente. "Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES", enfatizó.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y lanzó una fuerte advertencia al mandatario: "¡La vas a chocar mal!". Además, realizó un duro diagnóstico de la situación de Argentina: "Qué quilombo se te armó...".

En su cuenta de la red social X, Cristina alertó por el panorama económico de Argentina: "¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen 'fuga de capitales'), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones".

"Y de los pesos… mejor no hablemos… Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…", aseveró en esta línea.

En tanto, analizó la intervención del Gobierno en el mercado de cambios: "Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca".

En tal sentido, Cristina recordó un mensaje que le había enviado al jefe de Estado. "¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares", expresó.

"En fin… P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!", agregó.

Por último, tras la censura del Gobierno a los periodistas luego de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rememoró una iniciativa que había impulsado: "P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!"