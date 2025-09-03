La Municipalidad actuó ante una nueva quema de basura

El hecho sucedió en el barrio Ceferino, más precisamente en la ribera del río Arenales. El fuego pudo ser controlado evitando que llegue hasta las viviendas cercanas.

Vecinos del barrio Ceferino alertaron a la Municipalidad sobre un incendio que había sido generado en la zona de ribera del río Arenales.

El personal de la Patrulla Ambiental se dirigió al lugar y pudo constatar a escasos metros del puente de la calle Córdoba, el foco ígneo que había sido ocasionado de manera intencional.

La gran cantidad de basura acumulada en el lugar, producto del arrojo por parte de los vecinos y de vehículos de carga, sirvieron de material combustible que favoreció el desarrollo del incendio.

A pesar de la proximidad a las viviendas no hubo personas afectadas por el humo ni daños materiales en las casas.

Luego de que la situación fue controlada se registró otro foco de incendio a pocos metros, sobre una plazoleta, el cual fue sofocado rápidamente.

Se recuerda a la comunidad en general que las alertas pueden realizarse llamando al 105 de la Municipalidad.