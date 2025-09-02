Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

La aeronave partió de un aeropuerto en la regencia de Kotabaru y se dirigía a Palangkaraya y pertenece una compañía que ofrece servicios de transporte aéreo, donde viajaba el piloto, un ingeniero y otras seis personas.

Un helicóptero con ocho personas a bordo perdió contacto cuando voló sobre un bosque en la isla tropical indonesia de Borneo ocho minutos después de su despegue, informaron las autoridades el lunes. El Airbus BK117 D-tres, propiedad de Eastindo Air, partió del aeropuerto en el distrito de Kotabaru en la provincia de Kalimantan del Sur en Indonesia a las 8:46 de la mañana del lunes, con destino a la ciudad de Palangkaraya, en la provincia de Kalimantan Central.

Se suponía que debía llegar a Palangkaraya a las 10:15 de la mañana. Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 8:54 de la mañana. La Agencia de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió un reporte sobre la aeronave desaparecida a las 12:02 de la tarde, dijo I Putu Sudayana, el jefe de la agencia.

Estimó que el helicóptero, que transportaba a un piloto, un ingeniero y seis pasajeros, perdió contacto en el área del bosque de Mantewe, en el distrito de Tanahbumbu. Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados por tierra y aire, incluyendo un helicóptero utilizado para combatir incendios, afirmó. “Esperamos que hoy podamos encontrar la ubicación y esperamos encontrarlos sanos y salvos”, dijo Sudayana.