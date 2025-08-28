Un volcán en el suroeste de Japón entró en erupción

El monte Shinmoe, situado en la isla principal de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves, con columnas de humo que se elevaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán.

El monte Shinmoe, un volcán activo ubicado en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón, volvió a entrar en erupción en la madrugada de este jueves.

El fenómeno ocurrió a las 4:53, hora local, y generó una impresionante columna de ceniza que alcanzó una altitud de 5.500 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las explosiones más significativas registradas en los últimos meses en la región.

La actividad volcánica fue detectada de inmediato por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que mantiene un riguroso sistema de vigilancia sobre cerca de medio centenar de volcanes en todo el país. Como medida preventiva, se activó la alerta volcánica en nivel 3 sobre una escala de 5, lo que implica una recomendación expresa de no acercarse al cráter.

Las autoridades pidieron a la población de las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, donde se extiende el macizo montañoso Kirishima del que forma parte el Shinmoe, que permanezca atenta a las indicaciones oficiales ante posibles nuevas erupciones.

Esta no es la primera vez que el volcán muestra signos de actividad en el año. El pasado 22 de junio, Shinmoe había registrado una erupción luego de un largo período de inactividad que se remontaba a 2018.

Sin embargo, la explosión de este jueves fue la primera desde el 3 de julio que logró proyectar material volcánico a una altura tan considerable, lo que refuerza el seguimiento constante por parte de los servicios geológicos y de emergencia.

A pesar del impacto visual y el potencial riesgo geológico que representa, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas. Las imágenes difundidas mostraron un cielo cubierto por una densa nube de ceniza, que afectó visiblemente la atmósfera de la zona y obligó a tomar precauciones en el tránsito aéreo regional.