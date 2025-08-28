Dos niños muertos y heridos en un tiroteo en Minneapolis

Un tiroteo ocurrido este miércoles por la mañana en la Escuela Católica de la Anunciación en la ciudad de Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, provocó la muerte de dos niños, uno de 8 años y otro de 10, además de lesionar a 17 personas más, confirmó la Policía.

El agresor, que portaba un rifle, una escopeta y una pistola, se acercó a la iglesia de la escuela y disparó a través de las ventanas a los niños que estaban sentados en las bancas durante la misa, informó en conferencia de prensa el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O´Hara.

Posteriormente, el agresor se suicidó en la parte trasera de la iglesia, confirmó O'Hara. El sospechoso tenía unos 20 años y no tenía historial criminal amplio, añadió. De los heridos, 14 son niños, dos de los cuales se encuentran graves, dijo la Policía.

La escuela tiene alumnos desde jardín de niños hasta octavo grado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su apoyo a la comunidad escolar en un comunicado difundido a través de la plataforma X. "Estoy orando por nuestros niños y profesores cuya primera semana de clases se vio ensombrecida por este horrible acto de violencia". "Minnesota tiene roto el corazón", dijo el gobernador, quien exhortó a las personas a abrazar a sus hijos.

Horas después del tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para izar las banderas a media asta en honor a las víctimas.

"Recibí un informe completo de este trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota", dijo Trump en Truth Social, y agregó que el FBI respondió con rapidez, se encuentra en el lugar de los hechos y que la Casa Blanca seguirá atenta a la situación.

La tragedia de Minneapolis es el quinto tiroteo planeado que involucra a tiradores activos en una escuela de Estados Unidos en 2025, informó un rastreador de tiroteos escolares por NBC News.

Un total de 286 tiroteos masivos han ocurrido en Estados Unidos en lo que va de este año, indicó Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro personas o más, sin contar al agresor, son baleadas o asesinadas.