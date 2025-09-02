La hermana de un detenido denunció persecuciones de la cúpula en Villa las Rosa

La hermana de un detenido que integraría la red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1 de Salta denunció que sufrió persecuciones por parte de la cúpula del penal y se confirmó que los alegatos se realizarán el 8 de septiembre.

Se trata de la familiar de un guardiacárcel que se encuentra imputado en el caso junto a otros funcionarios del Servicio Penitenciario y presos.

La mujer, quien también es integrante de la institución, denunció ante el Tribunal de Juicio que, tras la captura de su hermano, los directivos la obligaron a tomarse licencia y padeció persecuciones.

Luego prestaron testimonio otras dos personas que aseguraron tener buenas referencias de otros tres acusados.

Por otra parte, los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar indicaron que la lectura de los alegatos se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre.

Los jueces agregaron que entre el miércoles y el viernes está prevista la comparecencia de algunos sindicados que solicitaron hacerlo.

Se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 8:30

Villa Las Rosas se encuentra en el centro de la polémica desde hace años, pero esta causa dejó al descubierto vínculos más profundos entre el delito y las estructuras de control. El juicio revela cómo ciertas prácticas ilegales lograron consolidarse dentro de una institución clave del sistema de seguridad provincial.

El testimonio de la agente perseguida por la cúpula del penal plantea interrogantes sobre la protección institucional y los mecanismos de castigo a quienes se ven involucrados —directa o indirectamente— en causas sensibles. Su caso no sería el único, y se especula con que otros empleados del Servicio Penitenciario podrían animarse a hablar.

Con los alegatos a la vista y una sentencia esperada para las próximas semanas, este proceso podría marcar un antes y un después en la política penitenciaria de Salta. Lo que empezó como una investigación sobre narcotráfico hoy expone también fallas profundas en el manejo del sistema carcelario y en la protección de sus propios agentes.