Cinco detenidos por comercialización de estupefacientes

Se trata de dos mujeres y tres hombres, quienes, de forma organizada, habrían estado comercializando sustancias estupefacientes desde sus domicilios. Desde la Fiscalía se solicitó que permanezcan detenidos.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a dos mujeres de 28 y 40 años y tres hombres de 31, 45 y 50 años, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el lugar de comisión y el número de participantes.

Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por la defensa oficial y se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención de los acusados.

La investigación inició a partir de actuaciones de prevención de la Sección de Investigación Narcocriminal Sector 44, de la ciudad de Embarcación, quienes tomaron conocimiento de la actividad que los sospechosos estarían realizando desde su domicilio, de manera organizada.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, la fiscal penal Souto solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios vinculados a los investigados y en cumplimiento de la medida, se secuestraron microdosis de cocaína y/o sus derivados, celulares, dinero, pastillas y otros elementos de interés para la causa.