miles de Jóvenes se reunieron para celebrar el milagro

Desde distintos barrios de la ciudad y del interior jóvenes y cientos de catequistas se congregaron para vivir la procesión del milagro bajo el lema "Dejen que los niños se acerquen a mi”. Varios grupos se acercaron peregrinando a la catedral.

Durante la actividad, los niños se reunieron en grupos identificados por colores, cantando y rezando mientras avanzaban por la plaza 9 de Julio. La jornada se realizó bajo la coordinación de los servidores, con asistencia de agua para los niños y organización de los grupos, pese a las bajas temperaturas de la mañana. Los chicos completaron así la peregrinación de la catequesis, acompañando las imágenes y preparándose para las celebraciones centrales del Milagro de Salta.

Desde distintos barrios de la ciudad y del interior, los chicos se acercaron a la Catedral.La organización prevé que los grupos continúen su participación durante la novena y las fiestas mayores del Milagro, que movilizan cada año a miles de salteños.

Los niños forman parte de los grupos religiosos de todas las vicarías e iglesias que rodean la ciudad y, tras participar de la misa y de una fiesta, recibieron la bendición antes de regresar a sus actividades.