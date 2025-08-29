Boleto Solidario: la carga se realiza en las primeras semanas de septiembre

Como todos los meses, la Secretaría de Desarrollo Social realizará la carga del Boleto Solidario; en este caso será la correspondiente a septiembre.

Los beneficiarios del Programa del Boleto Solidario Municipal podrán acercarse hasta el Hospital Público Materno Infantil y a los Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución y Unión.

La Municipalidad recuerda que el beneficio destinado a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia es para vecinos con domicilio en capital.

Los puntos designados son los siguientes:

Lunes 1° de septiembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12

Dirección: Sarmiento 1301

Martes 2 de septiembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Miércoles 3 de septiembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12

Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Jueves 4 de septiembre: CIC de Asunción de 9 a 12

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (Mza. 282 Lote 3)

Viernes 5 de septiembre: CIC Constitución de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Lunes 8 de septiembre: CIC de Unión de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión

Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de septiembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16

Dirección: Av Paraguay 1240