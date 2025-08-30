Rige un alerta extremo por incendios en la ciudad

Se mantendrá vigente durante la tarde y noche de este sábado 30. Se prohíbe hacer fuego y se recomienda extremar precauciones por ráfagas de viento. Personal municipal se encuentra con guardias especiales.

La Municipalidad de Salta recuerda a la comunidad que el alerta extremo por incendios se mantiene vigente para este sábado 30, durante las próximas horas.

Se solicita a los vecinos no efectuar quema de basura, restos de poda o pastizales, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley N° 7070 de Medio Ambiente.

Además, durante el día hay posibilidad de ráfagas de viento de hasta 51 km/h y viento constante. Se recomienda asegurar objetos sueltos y extremar precauciones al circular por la ciudad.

El municipio continúa en forma permanente con guardias especiales y cuadrillas, para intervenir en todos los casos de emergencias comunitarias, brindando respuestas con personal especializado en lucha contra el fuego.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o al 105.

Índices de Peligro de Incendios Forestales:

– Extremo: prohibido hacer fuego

– Muy Alto: prohibido hacer fuego

– Alto: prohibido hacer fuego

– Moderado: se permite hacer fuego solo en lugares habilitados

– Bajo: se permite hacer fuego solo en lugares habilitados

Prevención de incendios forestales

– No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley

-No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios

-No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios

-Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado

-Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades