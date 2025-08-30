Rige un alerta extremo por incendios en la ciudad
La Municipalidad de Salta recuerda a la comunidad que el alerta extremo por incendios se mantiene vigente para este sábado 30, durante las próximas horas.
Se solicita a los vecinos no efectuar quema de basura, restos de poda o pastizales, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley N° 7070 de Medio Ambiente.
Además, durante el día hay posibilidad de ráfagas de viento de hasta 51 km/h y viento constante. Se recomienda asegurar objetos sueltos y extremar precauciones al circular por la ciudad.
El municipio continúa en forma permanente con guardias especiales y cuadrillas, para intervenir en todos los casos de emergencias comunitarias, brindando respuestas con personal especializado en lucha contra el fuego.
Ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o al 105.
Índices de Peligro de Incendios Forestales:
– Extremo: prohibido hacer fuego
– Muy Alto: prohibido hacer fuego
– Alto: prohibido hacer fuego
– Moderado: se permite hacer fuego solo en lugares habilitados
– Bajo: se permite hacer fuego solo en lugares habilitados
Prevención de incendios forestales
– No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley
-No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios
-No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios
-Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado
-Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades