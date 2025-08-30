San Lorenzo y Huracán vuelven a jugar su clásico de barrio

El 'Ciclón' y el 'Globo' se verán las caras este sábado en el Pedro Bidegain, en lo que promete ser el partido más atractivo de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscando consolidar su presente en los grupos.

El "clásico de barrio más grande del mundo" ofrecerá una nueva edición a primera hora de este sábado. San Lorenzo (11 puntos) y Huracán (10), desde las 14.45 y por ESPN Premium, abrirán la acción con el partido interzonal de la séptima fecha que además servirá de anticipo de otros cuatro que vendrán a continuación: a las 17, por TNT Sports Premium, irá Central Córdoba de Santiago del Estero (10)-Estudiantes de La Plata (12) y a la misma hora, Independiente Rivadavia de Mendoza (5)-Argentinos Juniors (8) por ESPN Premium; a las 19.15 por TNT Sports Premium, Sarmiento de Junín (6)-Rosario Central (10) y a las 21.30 por ESPN Premium, Vélez (11)-Lanús (10).

En medio del caos institucional incesante que lo rodea, San Lorenzo pretende afianzar en su cancha, la buena campaña que está realizando con su equipo juvenil y que lo ha puesto en el segundo lugar de la Zona B antes del inicio de la fecha y, por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Mientras que Huracán va por conservar e incluso mejorar el cuarto puesto en la Zona A y el sexto lugar en la tabla anual que también lo está llevando a esa Copa. En el cruce anterior por el Torneo Apertura en Parque Patricios, Huracán ganó 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. Pero lleva 24 años sin victorias en el Bajo Flores (lo hizo únicamente en 2001).

En Santiago del Estero, Central Córdoba no se lo hará fácil a un Estudiantes que está poniéndose a punto para el cruce con Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los santiagueños vienen de ganarle 3 a 0 a Belgrano en Córdoba, marchan terceros e invictos en la Zona A y quieren quitarle la punta a su rival, que de vencer entrará en puestos de Sudamericana.

Con Angel Di María de nuevo como atracción principal e impulsado por su victoria 1 a 0 en el clásico ante Newell's, Central, esta vez sin el respaldo de su público, irá a Junín a intentar aprovecharse de la floja localía de Sarmiento, que lleva ocho partidos sin ganar en esa condición y pelea por todos lados la permanencia (está 26º en la tabla anual y 28º en los promedios).