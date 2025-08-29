El domingo en el anfi ‘Cuchi’ Leguizamón tendrá lugar un festival solidario de música

Organizado por M.I.R.A.S. (Músicos Independientes Representados Afines de Salta), el encuentro se desarrollará el domingo 31 de 15 a 20 horas. Actuarán diversos artistas y se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, acompaña la realización del Festival Solidario de Música organizado por M.I.R.A.S. (Músicos Independientes Representados Afines de Salta).

La propuesta se desarrollará el domingo 31 de agosto, de 15 a 20 horas, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín, con el objetivo de promover la solidaridad de la comunidad a través de la música y el encuentro.

Durante la jornada, subirán al escenario artistas como La 5ta Generación, Darío “La Voz del Corazón”, Criiss Herrera, Sole Suspiro, DJ Cristian Arias, entre otros, quienes compartirán su talento con el público.

La entrada será gratuita, y se invita a los asistentes a colaborar con la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a merenderos de la ciudad.