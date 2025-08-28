Cristina Kirchner cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas

La expresidenta envió un audio al encuentro de trabajadores de la salud junto a Axel Kicillof en Pilar, donde criticó duramente a Javier Milei por el deterioro del sistema sanitario, la falta de medicamentos y el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este miércoles con un mensaje de fuerte tono político al participar, a través de un audio, del encuentro con trabajadores de la salud que encabezó Axel Kicillof en Pilar. Desde allí, apuntó de lleno contra el Gobierno de Javier Milei por el ajuste en el sistema sanitario, las muertes vinculadas al consumo de fentanilo y el reciente caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Agradezco a los profesionales de la salud por defender el sistema público en medio de un vendaval que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei”, comenzó Cristina, para luego advertir: “Ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y los más vulnerables, con impacto de lleno en la salud de las grandes mayorías”.

La exmandataria enumeró los recortes del Ejecutivo: el retiro de medicamentos gratuitos del PAMI, el freno a la entrega de psicofármacos y vacunas, el desfinanciamiento de programas sanitarios y el “ataque sistemático” a hospitales de referencia como el Garrahan y el Bonaparte.

“Hoy hay jubilados que parten en tres la pastilla de la presión porque no les alcanza. Me hace acordar al 2001, cuando las madres compraban pañales por unidad en los kioscos”, graficó.

En ese marco, Cristina vinculó la política de desregulación del oficialismo con el drama de las muertes por fentanilo y recordó que en noviembre del año pasado había advertido por las desregulaciones de Federico Sturzenegger. “Fue casi una premonición lo que dije en noviembre. Ajustan y desregulan todo el sector de salud y, en especial, al Anmat, provocando por falta de control la muerte de 96 personas hasta ahora. No duden: la desregulación también puede matar”.