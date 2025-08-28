Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

"Los kukas sin ideas volvieron a recurrir a la violencia tirando piedras", expreso el Presidente en su cuenta de X.

Tras los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, donde un grupo de manifestantes lo insultó y arrojó objetos contra su camioneta, el presidente Javier Milei se refugió en la Quinta de Olivos y responsabilizó al kirchnerismo por la violencia.

“En Olivos con el profe José Luis Espert y con mi jefa, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas sin ideas volvieron a recurrir a la violencia tirando piedras. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas: kirchnerismo nunca más”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Milei iba a realizar un acto en Lomas de Zamora en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. La jornada comenzó con una caravana que debió ser interrumpida a los 5 minutos de su comienzo por incidentes.

De pie sobre la caja de una camioneta 4x4 blanca y acompañado por su hermana Karina, el diputado Espert y el candidato Sebastián Pareja, fue blanco de insultos y objetos arrojados por manifestantes opositores. El episodio derivó en un tumulto en el que incluso el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo.

Tras la agresión, la camioneta aceleró de manera brusca, poniendo en riesgo a los presentes. Espert debió abandonar la zona a bordo de una moto, sin casco, al igual que el conductor del vehículo.