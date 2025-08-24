La Policía Rural secuestró más de 700 kilos de carne no apta para el consumo

Los procedimientos se realizaron ayer durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó a dos personas, propietarias de distintas carnicerías, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en Apolinario Saravia.

En total, se decomisaron más de 700 kilos de carne porcina y vacuna.

Intervinieron la Fiscalía Penal local y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

