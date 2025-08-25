Martín Menem pone "las manos en el fuego" por Karina Milei y su primo Lule

El presidente de la Cámara de Diputados subrayó que se trata de una "monumental operación" y que "Diego Spagnuolo deberá dar sus explicaciones ante la Justicia". Además, vinculó la causa con las elecciones bonaerenses de septiembre: "Probablemente, jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que la denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es una "monumental operación" de la oposición de cara a las elecciones bonaerenses y afirmó que pone "las manos en el fuego" por Karina Milei y su primo Eduardo "Lule" Menem.

"Me parece que, como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras", sostuvo este lunes en A24.

Menem argumentó que "en octubre probablemente jubilemos a una parte de la política, y eso genera muchísimas tensiones". "Ellos no tienen con qué atacarnos de la gestión porque han sido un verdadero mamarracho durante los últimos 20 años, entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir", pronosticó.

Respecto a los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, coincidió con el comunicado emitido horas antes por su primo Lule: "Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso", remarcó.

"Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones", insistió, y adelantó que Spagnuolo "tendrá que dar explicaciones en la Justicia".

"A diferencia del kirchnerismo, que estaría acá diciendo que la Justicia arma el lawfare, que los atacan judicialmente, nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la Justicia. Si tiene que actuar, que actúe, y Spagnuolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo. No tengo más para decir", sostuvo.