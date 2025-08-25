Coimas en ANDIS, también investigan posibles sobreprecios

El fiscal federal Franco Picardi ya comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos.

La Justicia comenzó a analizar si hubo sobreprecios vinculados a la compra de medicamentos en la causa en la que se investigan posibles “coimas” y que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.

Si bien la denuncia se basa en principio en audios que se atribuyen al desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo, la Justicia comenzó a investigar si hubo irregularidades en las licitaciones, como direccionamiento en las contrataciones y la posibilidad de sobreprecios.

El juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal Picardi la investigación que alcanza a la droguería Suizo Argentina, y sus vínculos con el Estado, en particular con ANDIS.

El caso sigue escalando tras la difusión de los escandalosos audios que involucran a funcionarios públicos, entre ellos a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

La droguería dirigida por Eduardo Kovalivker y sus hijos ya había quedado en la mira de la justicia por contrataciones millonarias con el Estado que fue archivada el año pasado.

Suizo Argentina es la principal proveedora de ANDIS en el marco del contrato Incluir Salud; y tiene contratos además con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa que no forman parte de la investigación de los audios.

En el expediente se analizan los contratos con ANDIS que en menos de un año llegaron a una cifra cercana a los 55 mil millones de pesos, según fuentes consultadas. Los investigadores analizan con lupa esas contrataciones y si hubo sobreprecios.