La palabra de Victoria Villarruel en medio de la causa por las presuntas coimas en ANDIS

La vicepresidenta habló por primera vez desde que trascendió el episodio que vincula a Karina Milei y Diego Spagnuolo. En ese sentido, se mostró neutral y sin un posicionamiento definido.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado desde Chubut, donde participó en un acto oficial junto al gobernador Ignacio Torres, en el marco del creciente escándalo por presuntas maniobras de corrupció n que golpea al gobierno de Javier Milei. “Es un momento difícil y bastante confuso”, sostuvo en diálogo con medios locales.

Villarruel buscó transmitir serenidad a la ciudadanía y remarcó que cumple “con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación”. En esa línea, evitó hacer referencia directa a los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habla de supuestos retornos de dinero para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en operaciones de compra de medicamentos.

“Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso”, respondió ante la consulta del portal ADNSUR, poniendo el acento en su rol como presidenta del Senado, más allá de las tensiones políticas dentro del oficialismo.

La dirigente libertaria subrayó que su papel no es meramente decorativo. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores”, señaló.

Villarruel remarcó además que parte de su tarea consiste en recorrer provincias, reunirse con mandatarios locales y atender las demandas regionales: “Quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades”.