Alpine contrató a un nuevo ingeniero para ayudar a Franco Colapinto

La escudería francesa ajusta detalles para la reanudación de la temporada con el GP de Países Bajos.

Alpine confirmó la contratación de Oliver Bray, un ingeniero de diseño mecánico que ayudará a Franco Colapinto a sentirse más cómodo a bordo del A525 para mejorar su rendimiento en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El ingeniero llega desde McLaren y cuenta con ocho años de experiencia en la máxima categoría del automovilismo. Su trabajó fue de gran aporte para la actualidad de pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri, que hoy pelean el título de pilotos cabeza a cabeza.

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, comunicó Bray en su cuenta de LinkedIn.

El ingeniero ya trabaja con la escudería francesa y buscará aportar su conocimiento para mejorar el presente de Gasly y Colapinto.