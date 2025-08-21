Detectados por Videovigilancia y detenidos por delitos contra la propiedad en Capital

Fue esta mañana en barrio Santa Ana I. Un hombre y una mujer mayores de edad fueron puestos a disposición de la Justicia. Recuperaron el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 3.

Efectivos de Comisaría 3 del Distrito de Prevención 10 de Capital Sur detuvieron esta mañana a dos personas por ocasionar daños y robar elementos desde un auto estacionado en la vía pública en barrio Santa Ana I.

La intervención se originó tras la detección de la situación por parte de operadores de Videovigilancia.

Con los datos aportados, en la intersección de avenida Perón y calle Soldado Argentino ubicaron a los sospechosos, un hombre y una mujer de 30 años, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Se recuperó un tablero con tres parlantes.

Intervino la Fiscalía Penal 3 y el Juzgado de Garantías 3.