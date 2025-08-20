Caso Leonel Francia: Comienza el juicio contra la madre

Hoy comienza el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por el homicidio de su hijo Leonel Francia, de 11 años, ocurrido en agosto de 2023 en barrio Solidaridad.

Hoy comienza el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por el homicidio de su hijo Leonel Francia, de 11 años, ocurrido en agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Cardozo está acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, mientras permanece en prisión preventiva.

Nicolás Fernández, abogado querellante en representación del padre, sostuvo en diálogo con FM Profesional que existen varias denuncias que complican a la madre, incluyendo denuncias de la abuela materna por violencia familiar y contra el menor, así como informes escolares que reflejaban conductas inusuales para su edad.

La querella anticipó que pedirá la pena máxima prevista por el Código Penal para Lidia Cardozo.