En Asunción, la pampeana Paulina Barreiro conquistó el oro en canotaje
La santarroseña Paulina Barreiro Hus, que había marcado esta mañana el mejor tiempo en su heat clasificatorio, se impuso con un crono de 45.71 segundos para darle a la Argentina su decimoctava medalla de oro en esta cita continental y la segunda en este deporte.
La palista de estas tierras hizo historia. Con la medalla de plata se quedó la chilena Maira Toro (45.87) y con el bronce la uruguaya Emilia Milich (46.93).
Vale mencionar que en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, la delegación argentina está compuesta por más de 330 deportistas y hasta el momento acumula más de 50 medallas.