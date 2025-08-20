El Hospital Oñativia ofrece talleres gratuitos sobre sobrepeso y obesidad para toda la comunidad

Con el objetivo de brindar herramientas y estrategias para mejorar la calidad de vida de la comunidad, el Hospital Dr. Arturo Oñativia lanza una serie de talleres gratuitos sobre la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

El primer encuentro se llevará a cabo este jueves 21 de agosto de 10 a 11 en el Auditorio del hospital. La actividad, de acceso libre y gratuito, se repetirá dos veces por mes y contará con la participación de un equipo de profesionales del Programa Integral de Atención a Pacientes con Obesidad (PAIO) del Hospital Oñativia.

Los talleres buscan capacitar a los asistentes, derribando mitos sobre dietas poco efectivas y enseñando a disfrutar de un proceso de cambio hacia un estilo de vida más saludable. El equipo multidisciplinario del PAIO está compuesto por médicos especializados en nutrición clínica, licenciados en nutrición, cirujanos, kinesiólogos, psicólogos, médicos diabetólogos y endocrinólogos.

Consultorio de Obesidad

El nosocomio cuenta con un servicio para tratar la patología, se trata del Consultorio de Obesidad, que durante el 2024 atendió a más de 1400 personas. La enfermedad afecta a una gran parte de la población, se estima que en Argentina 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso.

Para solicitar turnos en el consultorio de obesidad, las personas que viven en Salta capital pueden llamar al 148, mientras que quienes residen en el interior de la provincia deben enviar un correo electrónico a [email protected]. El único requisito es presentar el DNI.