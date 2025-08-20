El móvil oncológico realizará mamografías y Papanicolaou en la Plaza Gral. Manuel Belgrano

El viernes 22 de agosto, el móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública estará en la Ciudad de Salta, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de efectuarse mamografías gratuitas.

Así informó la Subsecretaría de Medicina Social, indicando que la atención se brindará en la plaza Gral. Manuel Belgrano, sobre calle Balcarce, en el horario de 9 a 14. Los turnos para la realización de mamografías se entregaran en el lugar por orden de llegada.

En la ocasión, también se realizarán exámenes de Papanicolaou, a fin de detectar la presencia de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, se colocarán vacunas contra la gripe a las personas comprendidas en el grupo de riesgo, es decir embarazadas, puérperas hasta 10 días posterior al parto, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

También se colocarán otras vacunas incluidas en el calendario nacional, a fin de que la población en general tenga completo el esquema de inmunización según la edad.