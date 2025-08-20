Jóvenes salteños finalistas de la Copa Robótica Argentina 2025
La Provincia de Salta tendrá representantes en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, luego de que dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaran los primeros lugares en la etapa provincial.
El primer premio fue para el equipo Diodo 1N3138, mientras que el segundo lugar correspondió a Fenryr-La 2, perteneciente al turno vespertino. Ambos conjuntos participarán en la instancia nacional que se desarrollará en la ciudad de Neuquén el 26 y 27 de agosto próximos.
La semifinal provincial se llevó a cabo el pasado 18 de agosto en la Escuela N° 5050 de Vaqueros, donde compitieron más de 22 equipos de estudiantes de nivel secundario provenientes de distintos puntos de Salta.
El certamen es organizado a nivel nacional por Educabot, y en la provincia cuenta con la coordinación del Ministerio de Economía de Salta, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La competencia impulsa el aprendizaje activo, la innovación y el trabajo en equipo en áreas como robótica, programación e inteligencia artificial, contribuyendo a la formación de jóvenes con visión tecnológica y creativa.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación