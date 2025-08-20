Jóvenes salteños finalistas de la Copa Robótica Argentina 2025

Dos equipos de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” representarán a Salta en la final nacional de la Copa Robótica, que se realizará en Neuquén los días 26 y 27 de agosto.

La Provincia de Salta tendrá representantes en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, luego de que dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaran los primeros lugares en la etapa provincial.

El primer premio fue para el equipo Diodo 1N3138, mientras que el segundo lugar correspondió a Fenryr-La 2, perteneciente al turno vespertino. Ambos conjuntos participarán en la instancia nacional que se desarrollará en la ciudad de Neuquén el 26 y 27 de agosto próximos.

La semifinal provincial se llevó a cabo el pasado 18 de agosto en la Escuela N° 5050 de Vaqueros, donde compitieron más de 22 equipos de estudiantes de nivel secundario provenientes de distintos puntos de Salta.

El certamen es organizado a nivel nacional por Educabot, y en la provincia cuenta con la coordinación del Ministerio de Economía de Salta, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La competencia impulsa el aprendizaje activo, la innovación y el trabajo en equipo en áreas como robótica, programación e inteligencia artificial, contribuyendo a la formación de jóvenes con visión tecnológica y creativa.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación