Se conoció el itinerario de los peregrinos de la Puna

La peregrinación de la Puna ya tiene su itinerario previsto para los días de recorrido entre cerros y montes, para llegar a los pies de los santos patronos.

El caminar de los devotos comenzará a las 00:00 del jueves 11 de septiembre, tras la celebración de una misa. A lo largo del día, los peregrinos tendrán paradas para desayuno en La Bomba, almuerzo en La Encrucijada y merienda en Esquina Negra. La primera jornada culminará en Santa Rosa de Tastil, donde participarán de otra misa, recibirán colchones para el descanso y compartirán la cena.

El viernes 12, la jornada comenzará con el reinicio de la peregrinación a las 03:00 de la madrugada. El recorrido incluirá paradas para desayuno en El Alfarcito, refrigerio en Quebrada Carachi, almuerzo en Gobernador Solá y merienda en Lampazar, para finalmente llegar a Ingeniero Maury, donde se celebrará una Santa Misa.

El sábado 13, la marcha se reanudará a las 03:00 de la mañana. Después del desayuno en Chorrillos y un refrigerio en El Candado, los peregrinos arribarán a El Alisal para participar en una misa y un almuerzo. La jornada culminará en Campo Quijano, donde serán recibidos con una bendición y una celebración de la Palabra.

El tramo final será el domingo 14 de septiembre. Los peregrinos reiniciarán su marcha a las 03:00 de la mañana, con paradas en Villa Lola y Vicaria San Luis antes de llegar al Jockey Club para el almuerzo. Se espera su arribo a la Catedral a las 16:00, donde participarán en la Misa de los peregrinos.