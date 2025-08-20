El viernes se llevará a cabo la segunda fecha del Torneo Municipal Amateur de Boxeo

Será en el centro vecinal de Villa Belgrano, desde las 16.30. El mismo día, a las 10.30, será el pesaje, luego de una rueda de prensa donde se brindarán detalles de la jornada. Habrá 20 peleas. La entrada será un bono para el ctro. vecinal que costará $1.000.

Uno de los principales objetivos de la Municipalidad es fomentar la actividad física y por medio de la Agencia Salta Deportes, lo sigue haciendo, promoviendo distintas disciplinas. Es por eso que este viernes se desarrollará la segunda fecha del Torneo Municipal Amateur de Boxeo. Será en el centro vecinal de Villa Belgrano a partir de las 16.30, donde habrá 20 combates.

El mismo día, a las 10.30, tendrá lugar el pesaje, luego de una rueda de prensa donde las autoridades de la Agencia brindarán detalles de la jornada.

Las categorías son cadetes y juveniles, tanto en masculino como femenino, y la entrada será un bono contribución para el centro vecinal, que tendrá un valor de $1.000.

«Estamos expectantes por vivir una jornada frenética a puro boxeo. Invitamos a todos a alentar a sus amigos y familiares y también a seguir apoyando este maravilloso deporte», resaltó Ezequiel Barraguirre, presidente del área.

Los ganadores de estos combates pasarán a otra ronda, para continuar con su participación en el Torneo, hasta conocer a los finalistas.

Las peleas serán a 3 rounds de 1 minuto con 30 segundos cada uno, con descansos de un minuto en el medio.

Desde el municipio esperan que todos los competidores puedan disfrutar de esta segunda edición y que también la gente vaya a apoyarlos, ya que el objetivo es que siga con el mismo éxito y la misma convocatoria que el año pasado.