Más de 90 atletas participaron de la final provincial de los Juegos Evita

En la pista del Legado Güemes se disputó la instancia final de atletismo con representantes de 25 municipios. De la competencia participaron atletas entre los 13 y 15 años.

Salta capital fue sede de la final provincial de atletismo de los Juegos Evita, instancia previa a la conformación del equipo que representará a Salta en Mar del Plata. Del evento participaron 91 atletas, 47 mujeres y 44 varones de las categorías 2010, 2011 y 2012.

En total estuvieron representados 25 municipios en la final: El Bordo, Cachi, Cafayate, La Candelaria, El Carril, Cerrillos, Chicoana, Campo Santo, Coronel Solá, Hipólito Yrigoyen, Joaquín V. González, Las Lajitas, La Viña, La Merced, Metán, Coronel Moldes, General Mosconi, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Seclantás, Salta Forestal, Orán, Tartagal, Vaqueros y Salta capital.

Se compitió en pruebas de 80, 200, 600, 2400 metros llanos y 2000 metros marcha; saltos en alto, largo y triple y lanzamientos de bala, disco, jabalina y martillo.

El equipo salteño de atletismo quedará conformado por los 20 mejores atletas (10 varones y 10 mujeres), quienes clasificarán por marca según indica el reglamento de los Juegos Evita.

Los resultados

80 mts damas

1°) Emilia Díaz (Metán)

2°) Francesca Crivellini (Capital)

200 mts damas

1°) Malena Avilés (Capital)

2°) Abi Taritolay (R. de Lerma)

600 mts damas

1°) Kiara Del Valle (Tartagal)

2°) Luján Yapura (Cafayate)

2400 mts damas

1°) Kiara Del Valle (Tartagal)

2°) Luján Yapura (Cafayate)

80 mts c/ vallas damas

1°) Antonia Ortíz (Capital)

2°) Emily Valencia (Metán)

Salto en alto damas

1°) Emily Valencia (Metán)

2°) Luz Molina (Capital)

Salto en largo damas

1°) Malena Avilés (Capital)

2°) Emilia Díaz (Metán)

Salto triple damas

1°) Clara Aramendi (Capital)

2°) Julieta Arruñada (Capital)



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación