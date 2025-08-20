El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

A través del Boletín Oficial, se oficializó la convocatoria a licitación nacional e internacional de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, autorizó el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. De esta manera, se abrió la convocatoria a licitación nacional e internacional.

"En el marco de lo establecido en el artículo 1° del decreto 286 del 24 de abril de 2025 y en el artículo 1° del decreto 590 del 18 de agosto de 2025, la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, mediante Concurso Público de alcance Nacional e Internacional sin base", expuso el Gobierno a través del Boletín Oficial de la República Argentina.

