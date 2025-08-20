El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue
El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, autorizó el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. De esta manera, se abrió la convocatoria a licitación nacional e internacional.
"En el marco de lo establecido en el artículo 1° del decreto 286 del 24 de abril de 2025 y en el artículo 1° del decreto 590 del 18 de agosto de 2025, la venta de la totalidad del paquete accionario de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, mediante Concurso Público de alcance Nacional e Internacional sin base", expuso el Gobierno a través del Boletín Oficial de la República Argentina.
NOTICIA EN DESARROLLO