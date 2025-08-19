Obra pública: El Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

A casi un año de la derogación del Procrear, el Ejecutivo dio de baja los planes de los exministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Obras Públicas. Además, se trasladó la carga financiera a municipios y provincias sobre los trabajos ya en curso.

El Gobierno derogó quince programas y subprogramas de vivienda del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del ex Ministerio de Obras Públicas, que se suman al cierre del emblemático Plan Procrear.

La medida se oficializó mediante la Resolución 1199/25 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto sostiene que estos programas no cumplían con los "criterios de eficiencia necesarios" en el contexto actual y centraliza la gestión y el seguimiento de los convenios de obra pública en curso bajo la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, facultándola para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias.

Por otra parte, la misma resolución determina cambios en la responsabilidad financiera para provincias y municipios. Se desliga de la carga financiera y la traslada a los gobiernos provinciales y municipales para la finalización de obras en curso, con mecanismos de compensación y recuperación de fondos.

"Si la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Municipio y/u otro Ente Ejecutor asume el financiamiento de la obra, deberá implementar el sistema de recupero de los fondos que corresponda", define la norma, y añade una serie de condiciones sobre las cuotas a cobrar. También advierte que "si el ente ejecutor no acepta o no puede continuar la obra asumiendo el financiamiento sin asistencia del Sector Público Nacional, la decisión de continuar con el convenio debe ser restrictiva y fundada".

"Esta obra pública nunca debería haber estado en el gobierno nacional (¡si son obras municipales!), y si estuvieron allí, fue porque como con todo en el kirchnerismo, se usaron como un gran cover para una corrupción que habían hecho endémica. Por eso decirle fin al kirchnerismo es decirle fin a la corrupción. Por eso decimos kirchnerismo nunca más", expresó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Uno por uno, los programas de vivienda eliminados por el Gobierno

Programa Federal Argentina Construye, creado por la Resolución N° 38 del 19 de junio de 2020 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Programa Federal Argentina Construye Solidaria, creado por la Resolución N° 53 del 8 de julio de 2020 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus modificatorias.

Subprograma Habitar la Emergencia, creado en el marco del Programa Federal Argentina Construye por la Resolución N° 16 del 7 de agosto de 2020 de la ex Secretaría de Hábitat dependiente del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus modificatorias.

Plan Nacional de Suelo Urbano, creado por la Resolución N° 19 del 8 de mayo de 2020 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y su modificatoria.

Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat, creado por la Resolución N° 40 del 7 de julio de 2020 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Programa Nacional de Producción de Suelo y Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, creados por la Disposición N° 1 del 18 de junio de 2020 de la ex Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo dependiente de la ex Secretaría de Desarrollo Territorial del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y su modificatoria.

Programa Casa Propia – Construir Futuro, creado por la Resolución N° 16 del 29 de enero de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus modificatorias.

Subprograma Casa Propia – Casa Activa, creado en el marco del Programa Casa Propia

Construir Futuro por la Resolución N° 152 del 14 de mayo de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y su modificatoria.

Subprograma Habitar Comunidad, creado en el marco del Programa Casa Propia – Construir Futuro por la Resolución N° 265 del 20 de julio de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Subprograma Casa Propia – Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas, creado en el marco del Programa Casa Propia – Construir Futuro por la Resolución N° 274 del 28 de julio de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Subprograma Habitar Inclusión, creado en el marco del Programa Casa Propia – Construir Futuro por la Resolución N° 365 del 28 de noviembre de 2022 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial, creado por la Resolución N° 44 del 18 de febrero de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Programa Reconstruir, creado por la Resolución N° 99 del 7 de abril de 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus modificatorias.

Programa de Regularización Dominial, creado por la Resolución N° 143 del 6 de mayo 2021 del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.