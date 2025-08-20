Distintas intervenciones por incendios de pastizales en Capital y Valle de Lerma

Se registraron focos ígneos en barrios de Capital, Campo Quijano, Rosario de Lerma y La Merced. Las tareas de extinción y enfriamiento son realizadas por Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y áreas municipales. La mayoría de los incendios están contenidos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones por incendios de pastizales registrados hoy en Capital y localidades del Valle de Lerma.

Se trabajó en la extinción de focos ígneos registrados en los barrios Parques Nacionales l, La Ciénega, Casino, Asunción, Libertad, Fraternidad, Finca Valdivia, San Justo, Villa Mitre, en un sector de avenida Gato y Mancha antes de llegar al Centro de Adopciones municipal entre otros puntos en Capital. También en La Merced, barrio Ecosol de Rosario de Lerma sobre ruta provincial 36, en el barrio Antártida Argentina de Cerrillos, en Campo Quijano sobre la ruta nacional 51 y ruta provincial 21, entre otros puntos. La mayoría de los focos ígneos están contenidos.

Es una labor articulada de Bomberos de la Policía, Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones y áreas municipales con distintos recursos operativos.

Se continúan con las tareas de relevamiento y enfriamiento en las zonas afectadas a fin de evitar la reactivación de los focos ígneos.