UPATecO dictará la Diplomatura en Contrataciones Públicas con enfoque práctico y actualizado

La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) presenta una nueva oferta de formación destinada a capacitar a técnicos y profesionales en la gestión de contrataciones estatales y privadas. La propuesta formativa inicia en septiembre.

La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) abre la preinscripción a la Diplomatura en Contrataciones Públicas, una propuesta de formación arancelada destinada a técnicos y profesionales, que se desempeñen en áreas de contrataciones tanto en el ámbito público y privado. Las preinscripciones estarán habilitadas hasta el 22 de agosto, en https://upateco.edu.ar/diplomaturas/

La diplomatura ofrece una formación integral que combina teoría y práctica, con el objetivo de brindar herramientas concretas para intervenir en procesos de contratación de bienes, servicios y obras públicas. La cursada se desarrollará en modalidad virtual sincrónica, permitiendo a los participantes estudiar desde cualquier lugar, con clases los martes de 18:00 a 20:00 horas.

“Formar profesionales con criterio técnico y responsabilidad jurídica en contrataciones públicas es clave para fortalecer la transparencia y la eficiencia de los procesos en todos los niveles de gobierno y en el ámbito privado”, destacó la vicerrectora de la UPATecO, Amparo Talens.

La diplomatura está dirigida a funcionarios y agentes de la Administración pública centralizada, descentralizada y Sociedades del Estado, profesionales y empleados del sector privado vinculados a contrataciones con el Estado, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, empresarios del sector de la construcción y particulares que acrediten experiencia en la temática.

La propuesta ofrece capacitación jurídica y técnica actualizada sobre la normativa vigente, incluyendo la Ley 8072, el Decreto Reglamentario 1318/18 y normativa complementaria. Los participantes trabajarán sobre casos reales, abordando situaciones frecuentes en la gestión de compras y contrataciones, incluso casos de urgencia y procedimientos especiales. Además, recibirán formación en todas las etapas del proceso de contratación: desde la confección de pliegos, apertura de sobres, análisis de propuestas y dictámenes, hasta el control y cierre de los contratos.

La diplomatura tiene una duración de cuatro meses, con una carga horaria de 140 horas reloj y otorga el certificado de Diplomado en Contrataciones Públicas, por la UPATecO.

Con esta propuesta, la Universidad Provincial responde a una demanda creciente de profesionales especializados, fomentando la mejora de los procesos de contratación y promoviendo la transparencia en la gestión pública y privada.

Los interesados pueden consultar por más información en [email protected]



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación