Lionel Messi podría disputar su último partido oficial en la Argentina

El 10 atraviesa los últimos años de su exitosa carrera y las apariciones con la Selección Argentina cada vez se van acortando de cara al Mundial 2026.

Aunque resulte difícil de asimilar, el final de la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina está cada vez más cerca. El próximo 4 de septiembre, en el Estadio Monumental y por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Albiceleste recibirá a Venezuela y ese encuentro podría marcar el último partido oficial del capitán en suelo argentino.

Según lo informado por DSports, el duelo ante la Vinotinto podría ser el cierre de una era irrepetible para Messi jugando frente a su gente. Si bien el propio futbolista no confirmó aún cuándo será su retiro internacional, los indicios apuntan a que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será su última gran cita. En ese contexto, el choque ante el seleccionado vinotinto podría transformarse en su despedida oficial como local, más allá de que luego se planifique un homenaje de carácter amistoso tras el Mundial.

En caso de confirmarse, el partido ante Venezuela no será uno más. Será la oportunidad para que el Monumental y todo el fútbol argentino le rindan tributo al mejor jugador de su historia en lo que podría ser su última función oficial en casa.